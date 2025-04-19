«Арсенал» уступил «Лиону» в первом матче полуфинала женской Лиги чемпионов

Завершился первый полуфинальный матч женской Лиги чемпионов, в котором встречались английский «Арсенал» и французский «Лион». Игра проходила на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 17-й минуте встречи счёт открыла нападающая французского гранда Кадидьяту Дьяни. На 77-й минуте полузащитница Мариона Кальдентей восстановила равновесие, забив гол с пенальти. В конце матча нападающая Мельши Дюморне вывела «Лион» вперёд.

Ответный матч между «Лионом» и «Арсеналом» состоится 27 апреля. Встреча пройдёт на стадионе «Групама» в Лионе.

Материалы по теме Определились полуфинальные пары женской Лиги чемпионов

Свистунова — маленький Неймар: