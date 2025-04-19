«Арсенал» уступил «Лиону» в первом матче полуфинала женской Лиги чемпионов
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Завершился первый полуфинальный матч женской Лиги чемпионов, в котором встречались английский «Арсенал» и французский «Лион». Игра проходила на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу гостей.
Лига Чемпионов (ж) . 1/2 финала. 1-й матч
19 апреля 2025, суббота. 14:30 МСК
Арсенал Л (ж)
Борхэмвуд, Англия
Окончен
1 : 2
Лион (ж)
Франция
0:1 Дьяни – 17' 1:1 Кальдентей – 77' 1:2 Дюморне – 82'
На 17-й минуте встречи счёт открыла нападающая французского гранда Кадидьяту Дьяни. На 77-й минуте полузащитница Мариона Кальдентей восстановила равновесие, забив гол с пенальти. В конце матча нападающая Мельши Дюморне вывела «Лион» вперёд.
Ответный матч между «Лионом» и «Арсеналом» состоится 27 апреля. Встреча пройдёт на стадионе «Групама» в Лионе.
Лига Чемпионов (ж) . 1/2 финала. 2-й матч
27 апреля 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Лион (ж)
Франция
Не начался
Арсенал Л (ж)
Борхэмвуд, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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Комментарии
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