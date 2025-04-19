Помазун прокомментировал дебют в матче «Спартака» с «Акроном» в РПЛ

Вратарь московского «Спартака» Илья Помазун высказался о своём дебюте за красно-белых в матче с тольяттинским «Акроном» (3:2) в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025.

— Победили — это самое главное!

— Был бы идеальный дебют, если бы потащил пенальти от Дзюбы?

— Выиграли — уже идеально. Шанс появился, теперь надо двигаться дальше, — сказал Помазун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 28 очков за 25 матчей. «Спартак» заработал 50 очков после 25 игр и располагается на второй строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 52 очка за 24 игры.

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