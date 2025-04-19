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Помазун прокомментировал дебют в матче «Спартака» с «Акроном» в РПЛ

Помазун прокомментировал дебют в матче «Спартака» с «Акроном» в РПЛ
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Вратарь московского «Спартака» Илья Помазун высказался о своём дебюте за красно-белых в матче с тольяттинским «Акроном» (3:2) в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 14:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
1:0 Дзюба – 23'     2:0 Пестряков – 29'     2:1 Бонгонда – 39'     2:2 Джурасович – 61'     2:3 Барко – 90+4'    

— Победили — это самое главное!

— Был бы идеальный дебют, если бы потащил пенальти от Дзюбы?
— Выиграли — уже идеально. Шанс появился, теперь надо двигаться дальше, — сказал Помазун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 28 очков за 25 матчей. «Спартак» заработал 50 очков после 25 игр и располагается на второй строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 52 очка за 24 игры.

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