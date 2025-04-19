«Черноморец» победил «СКА-Хабаровск» и укрепился в группе лидеров Первой лиги

Завершился матч 29-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались новороссийский «Черноморец» и «СКА-Хабаровск». Игра проходила на стадионе «Центральный (Труд)» в Новороссийске. В качестве главного арбитра встречи выступил Богдан Головко из Волгограда. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В конце первого тайма счёт в игре открыл полузащитник «Черноморца» Роман Акбашев, забив с пенальти. На 62-й минуте хавбек «СКА-Хабаровск» Артём Симонян восстановил равновесие. На 77-й минуте нападающий Гедеон Гузина вывел хозяев вперёд.

«Черноморец» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 51 очко за 29 матчей. «СКА-Хабаровск» заработал 44 очка после 29 игр и располагается на шестой строчке. На первом месте находится «Балтика», у которой 62 очка за 28 встреч.

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