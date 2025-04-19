Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Черноморец» победил «СКА-Хабаровск» и укрепился в группе лидеров Первой лиги

«Черноморец» победил «СКА-Хабаровск» и укрепился в группе лидеров Первой лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 29-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались новороссийский «Черноморец» и «СКА-Хабаровск». Игра проходила на стадионе «Центральный (Труд)» в Новороссийске. В качестве главного арбитра встречи выступил Богдан Головко из Волгограда. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Россия — Мелбет Первая лига . 29-й тур
19 апреля 2025, суббота. 15:00 МСК
Черноморец
Новороссийск
Окончен
2 : 1
СКА-Хабаровск
Хабаровск
1:0 Акбашев – 40'     1:1 Симонян – 62'     2:1 Гузина – 77'    

В конце первого тайма счёт в игре открыл полузащитник «Черноморца» Роман Акбашев, забив с пенальти. На 62-й минуте хавбек «СКА-Хабаровск» Артём Симонян восстановил равновесие. На 77-й минуте нападающий Гедеон Гузина вывел хозяев вперёд.

«Черноморец» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 51 очко за 29 матчей. «СКА-Хабаровск» заработал 44 очка после 29 игр и располагается на шестой строчке. На первом месте находится «Балтика», у которой 62 очка за 28 встреч.

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
Материалы по теме
Объявлены судейские назначения на матчи 29-го тура Первой лиги

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android