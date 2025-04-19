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19-летний Батраков стал самым молодым капитаном в истории «Локомотива» в матче РПЛ

19-летний Батраков стал самым молодым капитаном в истории «Локомотива» в матче РПЛ
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19-летний полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков вывел свою команду с капитанской повязкой в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари НН». Таким образом, футболист стал самым молодым капитаном в матче чемпионата России в истории клуба. Предыдущим рекордсменом был Динияр Билялетдинов, который был старше на 2,5 года. Матч с «Пари НН» проходит в эти минуты. На момент написания новости счёт не открыт.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
2-й тайм
2 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Воробьёв – 45+3'     2:0 Пиняев – 56'    
Удаления: нет / Каккоев – 31'

Батраков является воспитанником «Локомотива». В нынешнем сезоне Алексей сыграл за железнодорожников 29 матчей во всех турнирах, в которых отметился 13 забитыми мячами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет € 9 млн.

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