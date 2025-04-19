19-летний Батраков стал самым молодым капитаном в истории «Локомотива» в матче РПЛ

19-летний полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков вывел свою команду с капитанской повязкой в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари НН». Таким образом, футболист стал самым молодым капитаном в матче чемпионата России в истории клуба. Предыдущим рекордсменом был Динияр Билялетдинов, который был старше на 2,5 года. Матч с «Пари НН» проходит в эти минуты. На момент написания новости счёт не открыт.

Батраков является воспитанником «Локомотива». В нынешнем сезоне Алексей сыграл за железнодорожников 29 матчей во всех турнирах, в которых отметился 13 забитыми мячами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет € 9 млн.