«Валенсия» сыграла вничью с «Райо Вальекано» в матче 32-го тура Ла Лиги

Завершился матч 32-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Райо Вальекано» и «Валенсия». Игра проходила на стадионе «Вальекас» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступал Алехандро Кинтеро Гонсалес. Матч завершился результативной ничьей — 1:1.

На 45-й минуте хозяева поля вышли вперёд благодаря автоголу защитника «Валенсии» Сесара Тарреги. На 75-й минуте счёт сравнял нападающий Умар Садик.

Ничья принесла «Валенсии» 38 очков в сезоне, команда занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе «Райо Вальекано» теперь 41 очко. Мадридцы располагаются на девятой строчке.