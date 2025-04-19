«Валенсия» сыграла вничью с «Райо Вальекано» в матче 32-го тура Ла Лиги
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Завершился матч 32-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Райо Вальекано» и «Валенсия». Игра проходила на стадионе «Вальекас» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступал Алехандро Кинтеро Гонсалес. Матч завершился результативной ничьей — 1:1.
Испания — Примера . 32-й тур
19 апреля 2025, суббота. 15:00 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Окончен
1 : 1
Валенсия
Валенсия
1:0 Таррега – 45' 1:1 Садик – 75'
На 45-й минуте хозяева поля вышли вперёд благодаря автоголу защитника «Валенсии» Сесара Тарреги. На 75-й минуте счёт сравнял нападающий Умар Садик.
Ничья принесла «Валенсии» 38 очков в сезоне, команда занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе «Райо Вальекано» теперь 41 очко. Мадридцы располагаются на девятой строчке.
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