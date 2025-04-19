Тренер «Барселоны» Флик объяснил, почему оставил Ямаля в запасе на матч с «Сельтой»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик объяснил, почему оставил 17-летнего вингера клуба Ламина Ямаля на скамейке запасных в матче 32-го тура Ла Лиги с «Сельтой». Встреча состоится сегодня, 19 апреля.

«Ямаль на скамейке? Это не удивительно, потому что он сыграл много минут, и мы говорили об этом вчера, и я думаю, что сегодня ему стоит отдохнуть», — приводит слова Флика Barca Universal.

Игра между «Барселоной» и «Сельтой» пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Марио Мелеро Лопес (Малага, Испания). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:15 мск.

Турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2024/2025 возглавляет «Барселона», у которой 70 очков после 31 встречи. «Сельта» после аналогичного количества игр занимает седьмое место, заработав 43 очка.