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Тренер «Барселоны» Флик объяснил, почему оставил Ямаля в запасе на матч с «Сельтой»

Тренер «Барселоны» Флик объяснил, почему оставил Ямаля в запасе на матч с «Сельтой»
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик объяснил, почему оставил 17-летнего вингера клуба Ламина Ямаля на скамейке запасных в матче 32-го тура Ла Лиги с «Сельтой». Встреча состоится сегодня, 19 апреля.

Испания — Примера . 32-й тур
19 апреля 2025, суббота. 17:15 МСК
Барселона
Барселона
2-й тайм
1 : 3
Сельта
Виго
1:0 Ф. Торрес – 12'     1:1 Иглесиас – 15'     1:2 Иглесиас – 52'     1:3 Иглесиас – 62'    

«Ямаль на скамейке? Это не удивительно, потому что он сыграл много минут, и мы говорили об этом вчера, и я думаю, что сегодня ему стоит отдохнуть», — приводит слова Флика Barca Universal.

Игра между «Барселоной» и «Сельтой» пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Марио Мелеро Лопес (Малага, Испания). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:15 мск.

Турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2024/2025 возглавляет «Барселона», у которой 70 очков после 31 встречи. «Сельта» после аналогичного количества игр занимает седьмое место, заработав 43 очка.

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