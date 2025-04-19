Тренер «Реала» Анчелотти: мы в гармонии с клубом

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал слухи о разногласиях с руководством клуба. Ранее «Реал» вылетел из Лиги чемпионов, проиграв английскому «Арсеналу» в 1/4 финала по сумме двух матчей со счётом 1:5.

«Я общался с игроками и руководством. Мы все нацелены бороться за оставшиеся трофеи. Конечно, вылет из главного турнира разочаровал, но в футболе нельзя всегда побеждать. У меня нет конфликтов с клубом — мы в гармонии. Те, кто говорит о разногласиях между мной и президентом, лгут. Президент, наоборот, сейчас проявляет ещё больше поддержки, чем когда мы побеждали. Но в этом мире всё под вопросом», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.