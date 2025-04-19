«Локомотив» — «Пари НН»: гости вышли вперёд на седьмой минуте, но гол был отменён

В эти минуты проходит матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Локомотив» и «Пари НН». Команды играют на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Михаил Черемных. Стартовый свисток судьи прозвучал в 17:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Пари НН» открыл счёт в матче на седьмой минуте после подачи углового. Отличился нападающий Вячеслав Грулёв. Однако мяч был отменён из-за игры рукой.

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Михаила Галактионова набрала 41 очко за 24 матча. «Пари НН» заработал 20 очков после 24 игр и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 52 очка за 24 игры.