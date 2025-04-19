Помазун: хочется ли играть в основе «Спартака»? Всем хочется, но не от меня зависит

Вратарь московского «Спартака» Илья Помазун после своего дебюта за красно-белых в матче с тольяттинским «Акроном» (3:2) в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025 ответил на вопрос о месте в стартовом составе.

— Конечно, мы хотим выиграть в каждой игре. Доказательство, что смогли выиграть! Ребров поздравил с победой. Не от меня зависит, буду ли я в основе «Спартака».

— Но хочется?

— Всем хочется! — передаёт слова Помазуна корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

«Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 28 очков за 25 матчей. «Спартак» заработал 50 очков после 25 игр и располагается на второй строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 52 очка за 24 игры.