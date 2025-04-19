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Вратарь «Спартака» Помазун: думал, Дзюба пробьёт пенальти в мою сторону

Вратарь «Спартака» Помазун: думал, Дзюба пробьёт пенальти в мою сторону
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Голкипер московского «Спартака» Илья Помазун прокомментировал победу красно-белых над «Акроном» (3:2) в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 14:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
1:0 Дзюба – 23'     2:0 Пестряков – 29'     2:1 Бонгонда – 39'     2:2 Джурасович – 61'     2:3 Барко – 90+4'    

«Неплохо, главное, что выиграли. Двигаемся дальше, у нас большие цели. Если говорить обо мне, то пропустил два. Думал, что Дзюба ударит в мою сторону — смотрели, что бьёт по центру или с паузой в мою сторону. Надо поработать ещё над всем и двигаться от игры к игре.

Шансы отразить есть всегда — что пенальти, что второй гол. Проанализируем ошибки, если они были. Хороший удар был», — передаёт слова Помазуна корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

«Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 28 очков за 25 матчей. «Спартак» заработал 50 очков после 25 игр и располагается на второй строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 52 очка за 24 игры.

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