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Матвей Сафонов выйдет в основном составе «ПСЖ» на матч с «Гавром», Кузяев — в запасе

Матвей Сафонов выйдет в основном составе «ПСЖ» на матч с «Гавром», Кузяев — в запасе
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Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов выйдет в основном составе команды на матч 30-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025 с «Гавром». Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступит Матьё Вернис (Франция). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск.

Франция — Лига 1 . 30-й тур
19 апреля 2025, суббота. 18:00 МСК
ПСЖ
Париж
1-й тайм
1 : 0
Гавр
Гавр
1:0 Дуэ – 8'    

Напомним, в составе «Гавра» выступает российский полузащитник Далер Кузяев. Экс-игрок «Зенита» начнёт матч в запасе.

Турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2024/2025 возглавляет «ПСЖ», у которого 74 очка после 28 встреч. «Гавр» после 29 сыгранных матчей располагается на 16-й строчке, заработав 27 очков.

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