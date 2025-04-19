Мостовой: даже при счёте 0:2 я знал, что «Спартак» не проиграет — слушайте Мостового

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой прокомментировал камбэк «Спартака» в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (3:2). Красно-белые победили, уступая в два мяча по ходу игры.

«Никто не ожидал, что счёт будет 0:2. Однако даже при таком счёте я знал, что «Спартак» не проиграет. Бросалось в глаза, что уровень футболистов «Акрона» ниже спартаковских, они допускали грубейшие ошибки. При первом пропущенном мяче передача на Бонгонда не должна была пройти: защитник должен был поставить корпус, но этого не сделал.

Вторая чудовищная ошибка, когда игрок «Акрона» забил в свои ворота. Как так можно? Просто выбей мяч головой — и всё. Понятно, что такое возможно, когда есть борьба, но он был один. Третья грубейшая ошибка произошла, когда игроки «Акрона» при ауте умудрились оставить игрока «Спартака» за спиной. Как таким образом вы собираетесь набирать очки? Ясно, что не всегда так могут анализировать. Это я играл на высоком уровне и знаю все нюансы. Некоторые эксперты уже списали «Спартак». Всё будет до последнего тура, слушайте Мостового (улыбается)», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.