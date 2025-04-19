Вратарь «Спартака» Помазун ответил, добавит ли уход из ЦСКА эмоций перед дерби

Вратарь московского «Спартака» Илья Помазун высказался о предстоящем дерби с московским ЦСКА, которое состоится в 26-м туре Российской Премьер-Лиги. Команды сыграют в субботу, 26 апреля.

— Уход из ЦСКА добавит эмоций перед дерби?

— Дерби как дерби. Мы готовимся к игре и важно победить, — передаёт слова Помазуна корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

«Спартак» объявил о переходе 28-летнего Ильи Помазуна из ЦСКА 2 февраля. Трудовое соглашение Помазуна с клубом рассчитано до лета 2027 года.

«Спартак» заработал 50 очков после 25 игр и располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА занимает четвёртое место. Команда набрала 47 очков за 24 матча.