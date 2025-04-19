Вратарь «Спартака» Помазун ответил, добавит ли уход из ЦСКА эмоций перед дерби
Поделиться
Вратарь московского «Спартака» Илья Помазун высказался о предстоящем дерби с московским ЦСКА, которое состоится в 26-м туре Российской Премьер-Лиги. Команды сыграют в субботу, 26 апреля.
Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
— Уход из ЦСКА добавит эмоций перед дерби?
— Дерби как дерби. Мы готовимся к игре и важно победить, — передаёт слова Помазуна корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
«Спартак» объявил о переходе 28-летнего Ильи Помазуна из ЦСКА 2 февраля. Трудовое соглашение Помазуна с клубом рассчитано до лета 2027 года.
«Спартак» заработал 50 очков после 25 игр и располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА занимает четвёртое место. Команда набрала 47 очков за 24 матча.
Материалы по теме
Комментарии
- 19 апреля 2025
-
18:28
-
18:22
-
18:22
-
18:19
-
18:17
-
18:11
-
18:10
-
18:00
-
17:54
-
17:52
-
17:50
-
17:47
-
17:42
-
17:35
-
17:30
-
17:28
-
17:24
-
17:24
-
17:18
-
17:18
-
17:11
-
17:10
-
17:06
-
17:05
-
17:00
-
16:57
-
16:46
-
16:42
-
16:38
-
16:31
-
16:30
-
16:18
-
16:15
-
16:09
-
15:58