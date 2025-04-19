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Вратарь «Спартака» Помазун ответил, добавит ли уход из ЦСКА эмоций перед дерби

Вратарь «Спартака» Помазун ответил, добавит ли уход из ЦСКА эмоций перед дерби
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Вратарь московского «Спартака» Илья Помазун высказался о предстоящем дерби с московским ЦСКА, которое состоится в 26-м туре Российской Премьер-Лиги. Команды сыграют в субботу, 26 апреля.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Уход из ЦСКА добавит эмоций перед дерби?
— Дерби как дерби. Мы готовимся к игре и важно победить, — передаёт слова Помазуна корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

«Спартак» объявил о переходе 28-летнего Ильи Помазуна из ЦСКА 2 февраля. Трудовое соглашение Помазуна с клубом рассчитано до лета 2027 года.

«Спартак» заработал 50 очков после 25 игр и располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА занимает четвёртое место. Команда набрала 47 очков за 24 матча.

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