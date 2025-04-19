Вратарь «Спартака» Помазун: было бы классно сыграть с ЦСКА — в карьере дерби ещё не было

Голкипер московского «Спартака» Илья Помазун выразил желание сыграть в матче со столичным ЦСКА. Команды встретятся в 26-м туре Российской Премьер-Лиги. Игра состоится в субботу, 26 апреля. Начало матча — в 19:30 по московскому времени.

«Дерби — это всегда замечательно. В моей карьере их ещё не было, пока я играл в ЦСКА, поэтому было бы классно сыграть», — передаёт слова Помазуна корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

28-летний Илья Помазун перешёл в «Спартак» из ЦСКА в феврале 2025 года. Сегодня, 19 апреля, Помазун провёл первый матч за «Спартак» в чемпионате России с тольяттинским «Акроном» (3:2).