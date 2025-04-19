Помазун: не было разговора, что могу быть кубковым вратарём «Спартака»

Вратарь московского «Спартака» Илья Помазун после своего дебюта за красно-белых в матче с тольяттинским «Акроном» (3:2) в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025 ответил на вопрос, почему не выходит в стартовом составе в матчах Кубка России.

«Не было никого разговора, что я могу быть кубковым вратарём. Я понимал, что пропустил довольно большое количество времени, не было тренировок с командой. Появился шанс — я им воспользовался», — передаёт слова Помазуна корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

«Спартак» объявил о подписании контракта с 28-летним футболистом 2 февраля. Трудовое соглашение Помазуна рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость вратаря составляет € 1,2 млн.