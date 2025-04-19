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Помазун: не было разговора, что могу быть кубковым вратарём «Спартака»

Помазун: не было разговора, что могу быть кубковым вратарём «Спартака»
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Вратарь московского «Спартака» Илья Помазун после своего дебюта за красно-белых в матче с тольяттинским «Акроном» (3:2) в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025 ответил на вопрос, почему не выходит в стартовом составе в матчах Кубка России.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 14:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
1:0 Дзюба – 23'     2:0 Пестряков – 29'     2:1 Бонгонда – 39'     2:2 Джурасович – 61'     2:3 Барко – 90+4'    

«Не было никого разговора, что я могу быть кубковым вратарём. Я понимал, что пропустил довольно большое количество времени, не было тренировок с командой. Появился шанс — я им воспользовался», — передаёт слова Помазуна корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

«Спартак» объявил о подписании контракта с 28-летним футболистом 2 февраля. Трудовое соглашение Помазуна рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость вратаря составляет € 1,2 млн.

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