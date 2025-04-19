«Краснодар» — «Ахмат»: стартовые составы команд на матч 25-го тура РПЛ

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Сегодня, 19 апреля, состоится матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся «Краснодар» и грозненский «Ахмат». Игра пройдёт на стадионе ФК «Краснодар» в одноимённом городе. В качестве главного арбитра встречи выступит Владимир Москалёв (Воронеж). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Краснодар»: Агкацев, Диего Коста, Тормена, Петров, Гонсалес, Сперцян, Кривцов, Батчи, Ленини, Олусегун, Кордоба.

«Ахмат»: Шелия, Ибишев, Тодорович, Гандри, Адамов, Уткин, Исмаэл Силва, Садулаев, Зорин, Мелкадзе, Самородов.

В последний раз команды встречались между собой в матче 1/8 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2024/2025. Тогда сильнее оказался «Ахмат» (2:1).

Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка после 24 встреч. «Ахмат» после аналогичного количества игр занимает 13-е место, заработав 23 очка.