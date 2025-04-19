Тренер «Спартака» Романов: дорогого стоит так перевернуть игру, сегодня мы были командой

Тренер московского «Спартака» Вадим Романов высказался о волевой победе красно-белых в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (3:2). Команда отыгралась, уступая в два мяча по ходу встречи.

«Для нас дорогого стоит так перевернуть игру после первой несложившейся части матча. Благодарен каждому футболисту. Сегодня мы были командой, которая смогла перевернуть непростую ситуацию и боролась до конца, бежала и отнимала», — передаёт слова Романова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

«Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 28 очков за 25 матчей. «Спартак» заработал 50 очков после 25 игр и располагается на второй строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 52 очка за 24 игры.