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Игрок «Спартака» Игнатов прокомментировал победу над «Акроном»

Игрок «Спартака» Игнатов прокомментировал победу над «Акроном»
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Полузащитник московского «Спартака» Михаил Игнатов прокомментировал победу в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном». Красно-белые выиграли на выезде со счётом 3:2.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 14:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
1:0 Дзюба – 23'     2:0 Пестряков – 29'     2:1 Бонгонда – 39'     2:2 Джурасович – 61'     2:3 Барко – 90+4'    

— Уже третий матч в сезоне начинаете со счёта 0:2. Почему так?
— Просто стечение обстоятельств. Пропускали нелепые голы. Но ребята молодцы — переломили ход матча. Уже в первом тайме могли выровнять счёт. Барко — молодец.

У меня было повреждение. Слава богу, что восстановился. Долго лечился, но сейчас в строю. Набираю форму и двигаюсь дальше. Конкуренция всегда была. Важно работать на тренировках и стараться получать своё игровое время, — передаёт слова Игнатова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 25 матчей Российской Премьер-Лиги «Спартак» заработал 50 очков и располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ. «Акрон» занимает девятое место, заработав 28 очков в 25 матчах.

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