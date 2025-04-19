Игрок «Спартака» Игнатов прокомментировал победу над «Акроном»

Полузащитник московского «Спартака» Михаил Игнатов прокомментировал победу в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном». Красно-белые выиграли на выезде со счётом 3:2.

— Уже третий матч в сезоне начинаете со счёта 0:2. Почему так?

— Просто стечение обстоятельств. Пропускали нелепые голы. Но ребята молодцы — переломили ход матча. Уже в первом тайме могли выровнять счёт. Барко — молодец.

У меня было повреждение. Слава богу, что восстановился. Долго лечился, но сейчас в строю. Набираю форму и двигаюсь дальше. Конкуренция всегда была. Важно работать на тренировках и стараться получать своё игровое время, — передаёт слова Игнатова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 25 матчей Российской Премьер-Лиги «Спартак» заработал 50 очков и располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ. «Акрон» занимает девятое место, заработав 28 очков в 25 матчах.