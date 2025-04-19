Тренер «Спартака» ответил, почему команда начинает третью игру весной с 0:2

Тренер московского «Спартака» Вадим Романов предположил, почему команда так часто пропускает первой в весенней части сезона. В 25-м туре чемпионата России красно-белые вырвали победу над «Акроном» (3:2), уступая со счётом 0:2 к 29-й минуте.
— Почему уже в третьем матче весной «Спартак» начинает игру с 0:2?
— Этот вопрос лежит в психологии. Что-то нужно пересмотреть в подготовке. Мы всегда учитываем, что против «Спартака» играют с удвоенной энергией, потому что все хотят нас обыграть. Мы привыкли сталкиваться с такой картиной. Мы работаем над этим, — передаёт слова Романова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
В 20-м туре РПЛ с «Рубином» и в 24-м туре с махачкалинским «Динамо» «Спартак» дважды уступил с одинаковым счётом — 1:2. Команда оба раза пропускала два гола в первые полчаса игры.
- 19 апреля 2025
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