Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Локомотив» — «Пари НН»: Воробьёв вывел хозяев вперёд в конце первого тайма

«Локомотив» — «Пари НН»: Воробьёв вывел хозяев вперёд в конце первого тайма
Комментарии

В эти минуты проходит матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Локомотив» и «Пари НН». Команды играют на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Михаил Черемных. Стартовый свисток судьи прозвучал в 17:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
2-й тайм
2 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Воробьёв – 45+3'     2:0 Пиняев – 56'    
Удаления: нет / Каккоев – 31'

На 45+3-й минуте нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв вывел свою команду вперёд.

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Михаила Галактионова набрала 41 очко за 24 матча. «Пари НН» заработал 20 очков после 24 игр и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 52 очка за 24 игры.

Материалы по теме
19-летний Батраков стал самым молодым капитаном в истории «Локомотива» в матче РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android