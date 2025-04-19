«Локомотив» — «Пари НН»: Воробьёв вывел хозяев вперёд в конце первого тайма
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В эти минуты проходит матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Локомотив» и «Пари НН». Команды играют на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Михаил Черемных. Стартовый свисток судьи прозвучал в 17:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
2-й тайм
2 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Воробьёв – 45+3' 2:0 Пиняев – 56'
Удаления: нет / Каккоев – 31'
На 45+3-й минуте нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв вывел свою команду вперёд.
«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Михаила Галактионова набрала 41 очко за 24 матча. «Пари НН» заработал 20 очков после 24 игр и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 52 очка за 24 игры.
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