«РБ Лейпциг» избежал поражения с «Хольштайном» из зоны вылета благодаря пенальти

Завершился матч 30-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «РБ Лейпциг» и «Хольштайн». Игра проходила на стадионе «Лейпциг» в одноимённом городе. Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Феликс Брих из Мюнхена. Матч завершился результативной ничьей — 1:1.

На 44-й минуте матча «Хольштайн» вышел вперёд в счёте. Отличился нападающий Суто Матино. На 74-й минуте нападающий «РБ Лейпциг» Беньямин Шешко сравнял счёт ударом с пенальти.

«Хольштайн» довёл количество набранных в сезоне очков до 19 и остался на последнем, 18-м месте в турнирной таблице Бундеслиги. «РБ Лейпциг» с 49 очками занимает четвёртое место.