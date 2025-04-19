«РБ Лейпциг» избежал поражения с «Хольштайном» из зоны вылета благодаря пенальти
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Завершился матч 30-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «РБ Лейпциг» и «Хольштайн». Игра проходила на стадионе «Лейпциг» в одноимённом городе. Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Феликс Брих из Мюнхена. Матч завершился результативной ничьей — 1:1.
Германия — Бундеслига . 30-й тур
19 апреля 2025, суббота. 16:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Окончен
1 : 1
Хольштайн
Киль
0:1 Матино – 44' 1:1 Шешко – 74'
На 44-й минуте матча «Хольштайн» вышел вперёд в счёте. Отличился нападающий Суто Матино. На 74-й минуте нападающий «РБ Лейпциг» Беньямин Шешко сравнял счёт ударом с пенальти.
«Хольштайн» довёл количество набранных в сезоне очков до 19 и остался на последнем, 18-м месте в турнирной таблице Бундеслиги. «РБ Лейпциг» с 49 очками занимает четвёртое место.
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