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РБ Лейпциг — Хольштайн, результат матча 19 апреля 2025, счёт 1:1, Бундеслига 2024-2025

«РБ Лейпциг» избежал поражения с «Хольштайном» из зоны вылета благодаря пенальти
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Завершился матч 30-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «РБ Лейпциг» и «Хольштайн». Игра проходила на стадионе «Лейпциг» в одноимённом городе. Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Феликс Брих из Мюнхена. Матч завершился результативной ничьей — 1:1.

Германия — Бундеслига . 30-й тур
19 апреля 2025, суббота. 16:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Окончен
1 : 1
Хольштайн
Киль
0:1 Матино – 44'     1:1 Шешко – 74'    

На 44-й минуте матча «Хольштайн» вышел вперёд в счёте. Отличился нападающий Суто Матино. На 74-й минуте нападающий «РБ Лейпциг» Беньямин Шешко сравнял счёт ударом с пенальти.

«Хольштайн» довёл количество набранных в сезоне очков до 19 и остался на последнем, 18-м месте в турнирной таблице Бундеслиги. «РБ Лейпциг» с 49 очками занимает четвёртое место.

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