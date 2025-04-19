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Тренер «Акрона» Тедеев раскритиковал судейство в матче со «Спартаком»

Тренер «Акрона» Тедеев раскритиковал судейство в матче со «Спартаком»
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Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев раскритиковал судейство в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (2:3). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы).

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 14:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
1:0 Дзюба – 23'     2:0 Пестряков – 29'     2:1 Бонгонда – 39'     2:2 Джурасович – 61'     2:3 Барко – 90+4'    

«Я обычно не лезу к судьям. Но я считаю, что это не тот случай, когда можно судить так. Дзюба никогда не отличался грубостью — он может хорошо владеть мячом. Арбитр минимум тремя эпизодами останавливал игру. Самое удивительное: если это игра руками, локтем, как так складывалось, что игрок соперника так быстро вскакивал? Защитникам «Спартака» было как минимум безумно тяжело справляться с тем, что сегодня делал Дзюба. Они не могли отобрать мяч — отбирал судья. Такое было слишком часто.

Боковой судья резко высказывал какое-то мнение в сторону моих футболистов — это уровень воспитания людей. Судьи имеют инструмент — карточки, а так разговаривать с моими футболистами никому не дозволено. Судья должен отличаться своим уровнем воспитания и интеллекта. Тут я увидел колхозный, мажорный момент, который мне сильно не понравился. Резервный просто орал, кричал, рвал глотку — это в принципе недопустимо. Человек со стороны не может себя так вести, он должен быть спокоен. Это говорит о том, что им не нравилось то, что происходило на поле. Господь судья каждому», — передаёт слова Тедеева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

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