Будущее Хусанова в «Сити» под вопросом из-за недопонимания с Гвардиолой — источник

Карьера центрального защитника «Манчестер Сити» Абдукодира Хусанова в английском клубе может закончиться из-за недопонимания с главным тренером Хосепом Гвардиолой. Об этом сообщил аккаунт Real Talk Manchester City в социальной сети Х.

«Хусанов поссорился с Пепом Гвардиолой после тренировки. Согласно высокопоставленным источникам, будущее Хусанова в «Сити» уже обсуждается. После тренировки в конце марта Пеп обнял Хусанова и похвалил его выступления как на тренировках, так и в играх. «Ты чемпион», — сказал ему Пеп. Хусанов ответил: «Ты шампунь» из-за языкового барьера, поскольку он хотел сказать: «Ты тоже чемпион».

Пеп Гвардиола не увидел в этом ничего смешного, поскольку убеждён, что Хусанов посмеялся над его лысиной. По-видимому, Рубен Диаш попытался вмешаться и объяснить ситуацию, поскольку Хусанову трудно говорить по-английски, но Пепа это задело. Хусанов больше не будет играть за «Сити», оставаясь на скамейке запасных. Его карьера в «Сити» закончилась, даже не начавшись», – написано в сообщении источника.

Напомним, Хусанов перешёл в «Манчестер Сити» в январе 2025 года, подписав контракт до 2029 года, и стал первым узбекским футболистом в истории клуба и английской Премьер-лиги. Сообщалось, что сумма трансфера составила € 40 млн без учёта бонусов.