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Дзюба — после поражения от «Спартака»: сегодня мы знаем, кто был лучшим на поле

Дзюба — после поражения от «Спартака»: сегодня мы знаем, кто был лучшим на поле
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Нападающий «Акрона» Артём Дзюба поделился эмоциями от того, что побил рекорд экс-полузащитника «Локомотива» Дмитрия Лоськова по системе «гол+пас», а также высказался об игре 25-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:3). Дзюба набрал 267 очков по данной системе, у Лоськова было 266.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 14:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
1:0 Дзюба – 23'     2:0 Пестряков – 29'     2:1 Бонгонда – 39'     2:2 Джурасович – 61'     2:3 Барко – 90+4'    

— Спасибо большое за поздравления! Рекорд побил, я счастлив! Но победа важнее. Но сегодня мы знаем, кто лучший был на поле (улыбается).

— На кого ты намекаешь?
— Я ничего не намекаю. Думайте сами, — сказал Дзюба в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Спартак» заработал 47 очков после 24 игр и располагается на третьей строчке. «Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 28 очков за 24 матча. На первом месте находится «Краснодар», у которого 52 очка за 24 игры.

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