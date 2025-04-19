Дзюба — после поражения от «Спартака»: сегодня мы знаем, кто был лучшим на поле

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба поделился эмоциями от того, что побил рекорд экс-полузащитника «Локомотива» Дмитрия Лоськова по системе «гол+пас», а также высказался об игре 25-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:3). Дзюба набрал 267 очков по данной системе, у Лоськова было 266.
— Спасибо большое за поздравления! Рекорд побил, я счастлив! Но победа важнее. Но сегодня мы знаем, кто лучший был на поле (улыбается).
— На кого ты намекаешь?
— Я ничего не намекаю. Думайте сами, — сказал Дзюба в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
«Спартак» заработал 47 очков после 24 игр и располагается на третьей строчке. «Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 28 очков за 24 матча. На первом месте находится «Краснодар», у которого 52 очка за 24 игры.
- 19 апреля 2025
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