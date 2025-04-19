«Бавария» разгромила «Хайденхайм» со счётом 4:0

Завершился матч 30-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Хайденхайм» и мюнхенская «Бавария». Команды играли на стадионе «Фойт-Арена» (Хайденхайм-на-Бренце, Германия). Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. Гости одержали разгромную победу со счётом 4:0.
На 13-й минуте форвард Гарри Кейн вывел «Баварию» вперёд. На 19-й минуте полузащитник Конрад Лаймер удвоил преимущество гостей. На 36-й минуте французский вингер Кингсли Коман забил третий мяч в ворота «Хайденхайма». Четвёртый мяч был забит на 54-й минуте. Его автором стал полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих.
После этой победы в активе «Баварии» стало 72 очка. Мюнхенцы находятся на первом месте в турнирной таблице Бундеслиги. «Хайденхайм» с 22 очками располагается на 16-й строчке.
- 19 апреля 2025
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