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Хайденхайм — Бавария, результат матча 19 апреля 2025, счёт 0:4, Бундеслига 2024-2025

«Бавария» разгромила «Хайденхайм» со счётом 4:0
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Завершился матч 30-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Хайденхайм» и мюнхенская «Бавария». Команды играли на стадионе «Фойт-Арена» (Хайденхайм-на-Бренце, Германия). Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. Гости одержали разгромную победу со счётом 4:0.

Германия — Бундеслига . 30-й тур
19 апреля 2025, суббота. 16:30 МСК
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Окончен
0 : 4
Бавария
Мюнхен
0:1 Кейн – 13'     0:2 Лаймер – 19'     0:3 Коман – 36'     0:4 Киммих – 56'    

На 13-й минуте форвард Гарри Кейн вывел «Баварию» вперёд. На 19-й минуте полузащитник Конрад Лаймер удвоил преимущество гостей. На 36-й минуте французский вингер Кингсли Коман забил третий мяч в ворота «Хайденхайма». Четвёртый мяч был забит на 54-й минуте. Его автором стал полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих.

После этой победы в активе «Баварии» стало 72 очка. Мюнхенцы находятся на первом месте в турнирной таблице Бундеслиги. «Хайденхайм» с 22 очками располагается на 16-й строчке.

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