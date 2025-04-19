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Игрок «Пари НН» Карапузов — о судействе: даже игрокам «Локо» смешно то, что происходит

Игрок «Пари НН» Карапузов — о судействе: даже игрокам «Локо» смешно то, что происходит
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Полузащитник «Пари НН» Владислав Карапузов раскритиковал судейство в первой половине матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом». На момент написания новости идёт 53-я минута, счёт 1:0 в пользу железнодорожников. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Михаилом Черемных (Пермь).

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
2-й тайм
2 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Воробьёв – 45+3'     2:0 Пиняев – 56'    
Удаления: нет / Каккоев – 31'

«Судья прибил, даже игрокам «Локомотива» смешно от того, что происходит на поле. Не только по эпизоду с удалением, в целом. По эпизоду, наверное, да, красная», — сказал Карапузов в эфире «Матч Премьер».

Напомним, на 31-й минуте полузащитник «Пари НН» Никита Каккоев был удалён с поля, получив прямую красную карточку.

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Михаила Галактионова набрала 41 очко за 24 матча. «Пари НН» заработал 20 очков после 24 игр и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 52 очка за 24 игры.

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