Игрок «Пари НН» Карапузов — о судействе: даже игрокам «Локо» смешно то, что происходит

Полузащитник «Пари НН» Владислав Карапузов раскритиковал судейство в первой половине матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом». На момент написания новости идёт 53-я минута, счёт 1:0 в пользу железнодорожников. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Михаилом Черемных (Пермь).

«Судья прибил, даже игрокам «Локомотива» смешно от того, что происходит на поле. Не только по эпизоду с удалением, в целом. По эпизоду, наверное, да, красная», — сказал Карапузов в эфире «Матч Премьер».

Напомним, на 31-й минуте полузащитник «Пари НН» Никита Каккоев был удалён с поля, получив прямую красную карточку.

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Михаила Галактионова набрала 41 очко за 24 матча. «Пари НН» заработал 20 очков после 24 игр и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 52 очка за 24 игры.