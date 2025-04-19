«Манчестер Сити» обыграл «Эвертон», дважды забив в концовке матча 33-го тура АПЛ

Завершился матч 33-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Эвертон» и «Манчестер Сити». Команды играли на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Гости одержали победу со счётом 2:0.

Первый гол в матче бы забит на 84-й минуте. Его автором стал полузащитник Нико О'Райли. На 90+2-й минуте хорват Матео Ковачич забил второй мяч в ворота «Эвертона»

После этой игры в активе «Манчестер Сити» стало 58 очков. Подопечные Хосепа Гвардиолы располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Эвертон» набрал 38 очков. «Ириски» находятся на 13-й строчке. Возглавляет таблицу «Ливерпуль» с 76 очками.