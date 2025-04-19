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Эвертон — Манчестер Сити, результат матча 19 апреля 2025, счет 0:2, чемпионат Англии 2024-2025

«Манчестер Сити» обыграл «Эвертон», дважды забив в концовке матча 33-го тура АПЛ
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Завершился матч 33-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Эвертон» и «Манчестер Сити». Команды играли на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Гости одержали победу со счётом 2:0.

Англия — Премьер-лига . 33-й тур
19 апреля 2025, суббота. 17:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
0 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 О'Райли – 84'     0:2 Ковачич – 90+2'    

Первый гол в матче бы забит на 84-й минуте. Его автором стал полузащитник Нико О'Райли. На 90+2-й минуте хорват Матео Ковачич забил второй мяч в ворота «Эвертона»

После этой игры в активе «Манчестер Сити» стало 58 очков. Подопечные Хосепа Гвардиолы располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Эвертон» набрал 38 очков. «Ириски» находятся на 13-й строчке. Возглавляет таблицу «Ливерпуль» с 76 очками.

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