«Манчестер Сити» обыграл «Эвертон», дважды забив в концовке матча 33-го тура АПЛ
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Завершился матч 33-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Эвертон» и «Манчестер Сити». Команды играли на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Гости одержали победу со счётом 2:0.
Англия — Премьер-лига . 33-й тур
19 апреля 2025, суббота. 17:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
0 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 О'Райли – 84' 0:2 Ковачич – 90+2'
Первый гол в матче бы забит на 84-й минуте. Его автором стал полузащитник Нико О'Райли. На 90+2-й минуте хорват Матео Ковачич забил второй мяч в ворота «Эвертона»
После этой игры в активе «Манчестер Сити» стало 58 очков. Подопечные Хосепа Гвардиолы располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Эвертон» набрал 38 очков. «Ириски» находятся на 13-й строчке. Возглавляет таблицу «Ливерпуль» с 76 очками.
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