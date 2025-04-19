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Защитник «Интера» Бастони: не знаю, как остановить Ямаля

Защитник «Интера» Бастони: не знаю, как остановить Ямаля
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Защитник «Интера» Алессандро Бастони высказался о противодействии полузащитнику «Барселоны» Ламину Ямалю в предстоящих играх 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Как остановить Ямаля? Я не знаю, потому что в прошлый раз на Евро из-за него дела у нас пошли не очень хорошо. Против «Барселоны» важно хорошо защищаться командно. Мы уже сталкивались с топ-вингерами. Мы играли против Олисе и Зане из «Баварии». Нам нужна 100-процентная концентрация и 100-процентная физическая форма, если мы хотим доставить им проблемы», – приводит слова Бастони La Gazzetta dello Sport.

Первая встреча команд состоится 30 апреля, ответная игра пройдёт 6 мая. На стадии четвертьфинала Лиги чемпионов сине-гранатовые прошли дортмундскую «Боруссию» (5:3), а «Интер» по сумме двух игр победил мюнхенскую «Баварию» (4:3).

Турнирная сетка Лиги чемпионов
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