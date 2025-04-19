Дебютировавший за «Спартак» Массалыга — первый игрок 2007 года рождения в истории клуба
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17-летний полузащитник московского «Спартака» Никита Массалыга стал первым игроком 2007 года рождения, принявшим участие в официальном матче красно-белых. Воспитанник вышел на замену в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (3:2). На 82-й минуте он заменил Тео Бонгонда.
Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 14:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
1:0 Дзюба – 23' 2:0 Пестряков – 29' 2:1 Бонгонда – 39' 2:2 Джурасович – 61' 2:3 Барко – 90+4'
«Поздравления нашему воспитаннику!» — отреагировала на дебют Массалыги пресс-служба «Спартака» в телеграм-канале.
Впервые Никита Массалыга попал в заявку московского «Спартака» 30 марта текущего года на матч 22-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:0), став первым игроком 2007 года рождения в заявке красно-белых на официальный матч.
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