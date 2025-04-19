«Локомотив» крупно обыграл «Пари НН» в матче 25-го тура РПЛ

Завершился матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Локомотив» и «Пари НН». Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Михаил Черемных (Пермь). Стартовый свисток судьи прозвучал в 17:00 мск. Хозяева поля одержали крупную победу со счётом 3:0.

На 45+3-й минуте нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв вывел свою команду вперёд. На 56-й минуте Сергей Пиняев удвоил преимущество «Локомотива». Третий мяч в ворота «Пари НН» забил Артём Карпукас на 90+6-й минуте. На 31-й минуте полузащитник «Пари НН» Никита Каккоев был удалён с поля, получив прямую красную карточку.

«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Михаила Галактионова набрала 44 очка за 25 матчей. «Пари НН» заработал 20 очков и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 52 очка за 24 игры.