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Локомотив — Пари НН, результат матча 19 апреля 2025, счет 3:0, РПЛ 2024-2025

«Локомотив» крупно обыграл «Пари НН» в матче 25-го тура РПЛ
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Завершился матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Локомотив» и «Пари НН». Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Михаил Черемных (Пермь). Стартовый свисток судьи прозвучал в 17:00 мск. Хозяева поля одержали крупную победу со счётом 3:0.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Воробьёв – 45+3'     2:0 Пиняев – 56'     3:0 Карпукас – 90+6'    
Удаления: нет / Каккоев – 31'

На 45+3-й минуте нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв вывел свою команду вперёд. На 56-й минуте Сергей Пиняев удвоил преимущество «Локомотива». Третий мяч в ворота «Пари НН» забил Артём Карпукас на 90+6-й минуте. На 31-й минуте полузащитник «Пари НН» Никита Каккоев был удалён с поля, получив прямую красную карточку.

«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Михаила Галактионова набрала 44 очка за 25 матчей. «Пари НН» заработал 20 очков и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 52 очка за 24 игры.

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