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Барселона — Сельта, результат матча 19 апреля 2025, счёт 4:3, Ла Лига 2024-2025

«Барселона» победила «Сельту», уступая в два мяча, благодаря пенальти на 90+8-й минуте
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Завершился матч 32-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Барселона» встречалась с «Сельтой». Игра проходила на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Каталонии. В качестве главного арбитра на матче работал Марио Мелеро Лопес. Встреча завершилась победой «Барселоны» со счётом 4:3.

Испания — Примера . 32-й тур
19 апреля 2025, суббота. 17:15 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
4 : 3
Сельта
Виго
1:0 Ф. Торрес – 12'     1:1 Иглесиас – 15'     1:2 Иглесиас – 52'     1:3 Иглесиас – 62'     2:3 Ольмо – 64'     3:3 Рафинья – 68'     4:3 Рафинья – 90+8'    

На 12-й минуте «Барселона» вышла вперёд в счёте благодаря голу нападающего Феррана Торреса. На 15-й минуте форвард «Сельты» Борха Иглесиас восстановил равенство. На 52-й минуте матча Иглесиас забил второй мяч. На 62-й минуте испанский форвард оформил хет-трик и удвоил преимущество гостей. На 64-й минуте полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо сократил отставание в счёте. На 68-й минуте вингер сине-гранатовых Рафинья забил третий мяч каталонцев в матче и сравнял счёт. На 90+8-й минуте Рафинья оформил дубль, реализовав пенальти.

«Барселона» возглавляет чемпионскую гонку в Испании с 73 очками в 32 играх. «Реал», имея один матч в запасе, отстаёт на семь очков. «Сельта» с 43 очками располагается на седьмом месте.

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