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Гарри Кейн забил 60 мячей за 60 матчей в Бундеслиге

Гарри Кейн забил 60 мячей за 60 матчей в Бундеслиге
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Нападающий немецкой «Баварии» Гарри Кейн в матче 30-го тура чемпионата Германии с «Хайденхаймом» забил свой 60-й гол в Бундеслиге. Он провёл 60-ю игру в чемпионате Германии.

Германия — Бундеслига . 30-й тур
19 апреля 2025, суббота. 16:30 МСК
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Окончен
0 : 4
Бавария
Мюнхен
0:1 Кейн – 13'     0:2 Лаймер – 19'     0:3 Коман – 36'     0:4 Киммих – 56'    

Гарри Кейн открыл счёт на 13-й минуте. В дальнейшем в составе «Баварии» отличились Конрад Лаймер, Кингсли Коман и Йозуа Киммих.

В текущем сезоне чемпионата Германии 31-летний Гарри Кейн провёл 28 матчей, в которых забил 24 мяча и оформил восемь результативных передач. Кейн перешёл в «Баварию» из английского «Тоттенхэма» в 2023 году.

«Бавария» располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Германии сезона-2024/2025. Команда набрала 72 очка за 30 матчей.

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