Гарри Кейн забил 60 мячей за 60 матчей в Бундеслиге

Нападающий немецкой «Баварии» Гарри Кейн в матче 30-го тура чемпионата Германии с «Хайденхаймом» забил свой 60-й гол в Бундеслиге. Он провёл 60-ю игру в чемпионате Германии.

Гарри Кейн открыл счёт на 13-й минуте. В дальнейшем в составе «Баварии» отличились Конрад Лаймер, Кингсли Коман и Йозуа Киммих.

В текущем сезоне чемпионата Германии 31-летний Гарри Кейн провёл 28 матчей, в которых забил 24 мяча и оформил восемь результативных передач. Кейн перешёл в «Баварию» из английского «Тоттенхэма» в 2023 году.

«Бавария» располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Германии сезона-2024/2025. Команда набрала 72 очка за 30 матчей.