Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арбитр Федотов отреагировал на слова Тедеева, раскритиковавшего судей матча со «Спартаком»

Арбитр Федотов отреагировал на слова Тедеева, раскритиковавшего судей матча со «Спартаком»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов отреагировал на слова главного тренера «Акрона» Заура Тедеева, раскритиковавшего судей после матча 25-го тура чемпионата России со «Спартаком» (2:3). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы).

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 14:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
1:0 Дзюба – 23'     2:0 Пестряков – 29'     2:1 Бонгонда – 39'     2:2 Джурасович – 61'     2:3 Барко – 90+4'    

«Громкие разговоры с арбитрами — это рабочие моменты. Как Дзюба общался с судьями — тоже есть вопросы. По трансляции видно, что и Дзюба орал на судей, и в обратную сторону такое было. Это называется управление игрой. Игроки пытаются задавить судей — те защищаются. Разговоры на повышенных тонах случаются постоянно.

Что касается претензий «Акрона», это вода. Сухой ошибся с пенальти, но в итоге назначил. В плане карточек всё нормально по отношению к обеим командам. И это главное. «Акрону» надо что-то говорить после поражения, когда вели 2:0. Тедеев скидывает ответственность за результат — на кого ещё, если не на арбитров. Они всегда крайние. Это нормальная реакция тренера, я её понимаю. Но вываливать её в формате, что во всём виноваты арбитры, — это не очень хорошо.

У Дзюбы был момент с Умяровым, но мы даже не можем точно сказать что-то, потому что не было нормальных повторов. Да, Дзюба сидел и держался за лицо, но что тут другие могут увидеть, если даже мы по трансляции не понимаем? Жёлтая карточка Дзюбы — это проблема Дзюбы. Надо в атаку бежать, а не руками размахивать, как на демонстрации. По всем инструкциям это карточка. А все эти слова про судей — исключительно шоу. Поймали волну, которая в последнее время пошла на арбитров. Те стали часто обращаться к VAR, и их сразу стали поддушивать», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Материалы по теме
Тренер «Акрона» Тедеев раскритиковал судейство в матче со «Спартаком»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android