Арбитр Федотов отреагировал на слова Тедеева, раскритиковавшего судей матча со «Спартаком»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов отреагировал на слова главного тренера «Акрона» Заура Тедеева, раскритиковавшего судей после матча 25-го тура чемпионата России со «Спартаком» (2:3). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы).

«Громкие разговоры с арбитрами — это рабочие моменты. Как Дзюба общался с судьями — тоже есть вопросы. По трансляции видно, что и Дзюба орал на судей, и в обратную сторону такое было. Это называется управление игрой. Игроки пытаются задавить судей — те защищаются. Разговоры на повышенных тонах случаются постоянно.

Что касается претензий «Акрона», это вода. Сухой ошибся с пенальти, но в итоге назначил. В плане карточек всё нормально по отношению к обеим командам. И это главное. «Акрону» надо что-то говорить после поражения, когда вели 2:0. Тедеев скидывает ответственность за результат — на кого ещё, если не на арбитров. Они всегда крайние. Это нормальная реакция тренера, я её понимаю. Но вываливать её в формате, что во всём виноваты арбитры, — это не очень хорошо.

У Дзюбы был момент с Умяровым, но мы даже не можем точно сказать что-то, потому что не было нормальных повторов. Да, Дзюба сидел и держался за лицо, но что тут другие могут увидеть, если даже мы по трансляции не понимаем? Жёлтая карточка Дзюбы — это проблема Дзюбы. Надо в атаку бежать, а не руками размахивать, как на демонстрации. По всем инструкциям это карточка. А все эти слова про судей — исключительно шоу. Поймали волну, которая в последнее время пошла на арбитров. Те стали часто обращаться к VAR, и их сразу стали поддушивать», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.