Как оцениваете недовольство «Акрона» судейством в матче со «Спартаком»?
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Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев раскритиковал судейство в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Матч закончился со счётом 3:2 в пользу красно-белых.
Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 14:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
1:0 Дзюба – 23' 2:0 Пестряков – 29' 2:1 Бонгонда – 39' 2:2 Джурасович – 61' 2:3 Барко – 90+4'
«Чемпионат» предлагает пройти опрос: Как оцениваете недовольство «Акрона» судейством в матче со «Спартаком»?
«Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 28 очков за 25 матчей. «Спартак» заработал 50 очков после 25 игр и располагается на второй строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 52 очка за 24 игры.
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