Как оцениваете недовольство «Акрона» судейством в матче со «Спартаком»?

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев раскритиковал судейство в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Матч закончился со счётом 3:2 в пользу красно-белых.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: Как оцениваете недовольство «Акрона» судейством в матче со «Спартаком»?

«Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 28 очков за 25 матчей. «Спартак» заработал 50 очков после 25 игр и располагается на второй строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 52 очка за 24 игры.