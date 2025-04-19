«Краснодар» — «Ахмат»: Кордоба открыл счёт на 40-й минуте матча
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В эти минуты проходит матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются «Краснодар» и грозненский «Ахмат». Команды играют на стадионе ФК «Краснодар» в одноимённом городе. В качестве главного арбитра встречи выступает Владимир Москалёв (Воронеж). На момент написания новости счёт 1:0 в пользу «Краснодара». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 1
Ахмат
Грозный
1:0 Кордоба – 40' 1:1 Мелкадзе – 52' 2:1 Сперцян – 78' 3:1 Ленини – 80'
На 40-й минуте игры нападающий «Краснодара» Джон Кордоба вывел свою команду вперёд после сольного прохода.
Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка после 24 встреч. «Ахмат» после аналогичного количества игр занимает 13-е место, заработав 23 очка.
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