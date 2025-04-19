Сергей Пиняев — самый молодой футболист, сыгравший 100 матчей в РПЛ

Вингер московского «Локомотива» Сергей Пиняев в возрасте 20 лет и 168 дней стал самым молодым футболистом в истории Российской Премьер-Лиги, сыгравшим 100 матчей. Юбилейным для Пиняева стал матч 25-го тура чемпионата России с «Пари Нижний Новгород», в котором он отметился забитым мячом. Красно-зелёные одержали победу со счётом 3:0.

В нынешнем сезоне Пиняев провёл за «Локомотив» 32 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал шесть результативных передач. Действующее соглашение игрока с железнодорожниками рассчитано до 30 июня 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 8 млн.