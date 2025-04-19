Сергей Пиняев — самый молодой футболист, сыгравший 100 матчей в РПЛ
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Вингер московского «Локомотива» Сергей Пиняев в возрасте 20 лет и 168 дней стал самым молодым футболистом в истории Российской Премьер-Лиги, сыгравшим 100 матчей. Юбилейным для Пиняева стал матч 25-го тура чемпионата России с «Пари Нижний Новгород», в котором он отметился забитым мячом. Красно-зелёные одержали победу со счётом 3:0.
Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Воробьёв – 45+3' 2:0 Пиняев – 56' 3:0 Карпукас – 90+6'
Удаления: нет / Каккоев – 31'
В нынешнем сезоне Пиняев провёл за «Локомотив» 32 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал шесть результативных передач. Действующее соглашение игрока с железнодорожниками рассчитано до 30 июня 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 8 млн.
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