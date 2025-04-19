«Нефтехимик» и «КАМАЗ» сыграли вничью в матче 29-го тура Первой лиги

Завершился матч 29-го тура Первой лиги, в котором встречались «Нефтехимик» и «КАМАЗ». Игра проходила на стадионе «Нефтехимик» в городе Нижнекамск. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Антон Фролов из Москвы. Команды не смогли выявить победителя. Игра завершилась безголевой ничьей — 0:0.

Футболисты «КАМАЗа» завершали матч в меньшинстве. На 90-й минуте с поля был удалён полузащитник Давид Хубаев.

Ничья принесла «Нефтехимику» 34-е очко в текущем сезоне. Команда занимает 12-е место в турнирной таблице Первой лиги. «КАМАЗ», в свою очередь, располагается на 13-й строчке. У команды 33 очка в 29 турах. В следующем туре «КАМАЗ» примет на своём поле «Родину», а «Нефтехимик» сыграет на выезде с «Тюменью».