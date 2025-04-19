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Нефтехимик — КАМАЗ, результат матча 19 апреля 2025, счёт 0:0, Первая лига 2024-2025

«Нефтехимик» и «КАМАЗ» сыграли вничью в матче 29-го тура Первой лиги
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Завершился матч 29-го тура Первой лиги, в котором встречались «Нефтехимик» и «КАМАЗ». Игра проходила на стадионе «Нефтехимик» в городе Нижнекамск. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Антон Фролов из Москвы. Команды не смогли выявить победителя. Игра завершилась безголевой ничьей — 0:0.

Россия — Мелбет Первая лига . 29-й тур
19 апреля 2025, суббота. 18:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
0 : 0
КАМАЗ
Набережные Челны
Удаления: нет / Хубаев – 90'

Футболисты «КАМАЗа» завершали матч в меньшинстве. На 90-й минуте с поля был удалён полузащитник Давид Хубаев.

Ничья принесла «Нефтехимику» 34-е очко в текущем сезоне. Команда занимает 12-е место в турнирной таблице Первой лиги. «КАМАЗ», в свою очередь, располагается на 13-й строчке. У команды 33 очка в 29 турах. В следующем туре «КАМАЗ» примет на своём поле «Родину», а «Нефтехимик» сыграет на выезде с «Тюменью».

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