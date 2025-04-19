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В «Пари НН» ответили, остаётся ли Гончаренко главным тренером после поражения от «Локо»

В «Пари НН» ответили, остаётся ли Гончаренко главным тренером после поражения от «Локо»
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов ответил на вопрос о работе главного тренера нижегородской команды Виктора Гончаренко после поражения от «Локомотива» (0:3) в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Воробьёв – 45+3'     2:0 Пиняев – 56'     3:0 Карпукас – 90+6'    
Удаления: нет / Каккоев – 31'

— Остаётся ли Гончаренко главным тренером?
— Остаётся, — передаёт слова Мелик-Гусейнова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Михаила Галактионова набрала 44 очка за 25 матчей. «Пари НН» заработал 20 очков и располагается на 14-й строчке. Отставание от 12-го места, гарантирующего сохранение прописки в РПЛ на будущий сезон, составляет три очка.

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