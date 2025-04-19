В «Пари НН» ответили, остаётся ли Гончаренко главным тренером после поражения от «Локо»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов ответил на вопрос о работе главного тренера нижегородской команды Виктора Гончаренко после поражения от «Локомотива» (0:3) в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги.

— Остаётся ли Гончаренко главным тренером?

— Остаётся, — передаёт слова Мелик-Гусейнова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Михаила Галактионова набрала 44 очка за 25 матчей. «Пари НН» заработал 20 очков и располагается на 14-й строчке. Отставание от 12-го места, гарантирующего сохранение прописки в РПЛ на будущий сезон, составляет три очка.