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ПСЖ — Гавр, результат матча 19 апреля 2025, счет 2:1, чемпионат Франции 2024-2025

«ПСЖ» обыграл «Гавр» в матче 30-го тура Лиги 1, Сафонов пропустил один мяч
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Завершился матч 30-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Пари Сен-Жермен» и «Гавр». Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступил Матьё Вернис (Франция). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 18:00 мск. Хозяева поля одержали победу со счётом 2:1.

Франция — Лига 1 . 30-й тур
19 апреля 2025, суббота. 18:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
2 : 1
Гавр
Гавр
1:0 Дуэ – 8'     2:0 Рамуш – 50'     2:1 Сумаре – 60'    

На восьмой минуте полузащитник «ПСЖ» Дезире Дуэ открыл счёт в матче. На 50-й минуте форвард Гонсалу Рамуш удвоил преимущество парижан. На 60-й минуте нападающий Исса Сумаре отыграл один мяч.

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов вышел в стартовом составе своей команды и провёл на поле все 90 минут. Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев остался в запасе.

«ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2024/2025. Парижане набрали 77 очков после 29 встреч. «Гавр» после 30 сыгранных матчей располагается на 16-й строчке, заработав 27 очков.

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