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Счастливый Пиняев лежал на газоне, Каккоев получил красную. Фото разгромной победы «Локо»

Счастливый Пиняев лежал на газоне, Каккоев получил красную. Фото разгромной победы «Локо»
«Локомотив» разгромил «Пари НН»
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19 апреля в Москве на стадионе «РЖД Арена» состоялся матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Локомотив» принимал «Пари Нижний Новгород». Хозяева одержали победу со счётом 3:0.

Счёт был открыт в добавленное к первому тайму время, отличился Дмитрий Воробьёв. После перерыва Сергей Пиняев удвоил преимущество железнодорожников, а на 90+6-й минуте Артём Карпукас установил итоговый счёт встречи. Нижегородцы с 31-й минуты играли в меньшинстве, так как красную карточку получил Никита Каккоев.

Лучшие фото с матча «Локомотив» — «Пари НН» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

На данный момент «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка в 25 турах. «Пари НН» (20) идёт на 14-м месте.

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