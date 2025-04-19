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Воробьёв стал вторым игроком после Кордобы, забившим 8+ голов в трёх последних сезонах РПЛ

Воробьёв стал вторым игроком после Кордобы, забившим 8+ голов в трёх последних сезонах РПЛ
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Нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Воробьёв забил по восемь голов в каждом из последних трёх сезонов Российской Премьер-Лиги. Только он и нападающий «Краснодара» Джон Кордоба забили по 8+ голов в каждом из последних трёх сезонов. Об этом сообщил телеграм-канал Opta Sports.

В нынешнем сезоне чемпионата России 27-летний Дмитрий Воробьёв провёл 25 матчей, в которых отметился восемью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. На счету Джона Кордобы в этом сезоне 10 голов.

«Локомотив» находится на пятой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Михаила Галактионова набрала 44 очка за 25 матчей.

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