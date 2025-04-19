Глава «Пари НН» ответил, будет ли клуб обращаться в ЭСК РФС после игры с «Локомотивом»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов поделился впечатлениями от матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором нижегородцы разгромно уступили «Локомотиву» (0:3).

«Впечатление от игры не может быть хорошим, потому что счёт на табло. Понятно, что команда пыталась, был дух. Даже первый отменённый гол — доказательство, что это не было унылым сопротивлением. В раздевалке каждый переживает за свои ошибки.

У тренерского штаба есть вопросы по судейству, но пока они неофициальные. Мы ещё раз вечером и завтра пересмотрим ход игры, в том числе отменённый гол, а дальше уже будем принимать решение. Пока нет решение по ЭСК», — передаёт слова Мелик-Гусейнова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.