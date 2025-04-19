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Глава «Пари НН» ответил, будет ли клуб обращаться в ЭСК РФС после игры с «Локомотивом»

Глава «Пари НН» ответил, будет ли клуб обращаться в ЭСК РФС после игры с «Локомотивом»
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов поделился впечатлениями от матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором нижегородцы разгромно уступили «Локомотиву» (0:3).

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Воробьёв – 45+3'     2:0 Пиняев – 56'     3:0 Карпукас – 90+6'    
Удаления: нет / Каккоев – 31'

«Впечатление от игры не может быть хорошим, потому что счёт на табло. Понятно, что команда пыталась, был дух. Даже первый отменённый гол — доказательство, что это не было унылым сопротивлением. В раздевалке каждый переживает за свои ошибки.

У тренерского штаба есть вопросы по судейству, но пока они неофициальные. Мы ещё раз вечером и завтра пересмотрим ход игры, в том числе отменённый гол, а дальше уже будем принимать решение. Пока нет решение по ЭСК», — передаёт слова Мелик-Гусейнова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

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