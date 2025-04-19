Гендиректор «Пари НН»: Гончаренко продолжает работать, кредит доверия есть

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о будущем главного тренера нижегородской команды Виктора Гончаренко после поражения от «Локомотива» (0:3) в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги.

— Гончаренко продолжает работать. Вы видели, что сегодня присутствовал председатель совета директоров Никитин. Всё понятно, что результаты не радуют, но Гончаренко продолжает работать. Кредит доверия есть. Ребята должны понимать, что оставшиеся туры — это финалы. Мы проведём встречу с командой, обдумаем вопрос дополнительной мотивации, но не говорю про финансовую.

— Можно сказать, что до конца года не будет приниматься кадровых решений?

— Мы все ходим под богом. Я ни в коем случае не хочу «ванговать» или что-то гарантировать. Это не в футбольных правилах. Тут может произойти что угодно и когда угодно. Сейчас команда отдохнёт, с завтрашнего для начнутся тренировки. На следующий тур Гончаренко выведет команду в битве с «Ахматом», — передаёт слова Мелик-Гусейнова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.