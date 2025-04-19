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Гендиректор «Пари НН» высказался об удалении Каккоева в матче с «Локомотивом»

Гендиректор «Пари НН» высказался об удалении Каккоева в матче с «Локомотивом»
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Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал удаление защитника Никиты Каккоева в матче 25-го тура чемпионата России с московским «Локомотивом» (0:3).

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Воробьёв – 45+3'     2:0 Пиняев – 56'     3:0 Карпукас – 90+6'    
Удаления: нет / Каккоев – 31'

«Я переговорил с Никитой, что и как. Это эмоции и страсть. Он говорит, что не руководил собой в тот момент. Понимает, что было жёсткое столкновение, но клянётся, что это сделал не специально. Никита — честный и откровенный человек. От него невозможно ожидать какой-то пакости. Он эталон мужественности. Со стороны клуба к нему санкций не будет. Возможно, есть за что показать красную», — передаёт слова Мелик-Гусейнова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

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