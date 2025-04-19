Гендиректор «Пари НН» высказался об удалении Каккоева в матче с «Локомотивом»

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал удаление защитника Никиты Каккоева в матче 25-го тура чемпионата России с московским «Локомотивом» (0:3).

«Я переговорил с Никитой, что и как. Это эмоции и страсть. Он говорит, что не руководил собой в тот момент. Понимает, что было жёсткое столкновение, но клянётся, что это сделал не специально. Никита — честный и откровенный человек. От него невозможно ожидать какой-то пакости. Он эталон мужественности. Со стороны клуба к нему санкций не будет. Возможно, есть за что показать красную», — передаёт слова Мелик-Гусейнова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.