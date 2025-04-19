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Главный тренер «Пари НН» высказался о судействе в матче с «Локомотивом»

Главный тренер «Пари НН» высказался о судействе в матче с «Локомотивом»
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Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко прокомментировал судейство в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором нижегородцы разгромно уступили «Локомотиву» (0:3). Встречу обслуживал арбитр Михаил Черемных (Пермь).

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Воробьёв – 45+3'     2:0 Пиняев – 56'     3:0 Карпукас – 90+6'    
Удаления: нет / Каккоев – 31'

— Карапузов сказал, что вас прибили красной карточкой.
— Давайте так: понятно, что эмоциональное высказывание. Но по мне сегодня очень много ошибок. Элементарный первый гол когда нам забили, поднимают нарушение на «Локомотиве», но почему главный судья принимает решение назначить нам штрафной, с которого был забит гол, — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

На 31-й минуте матча прямую красную карточку получил полузащитник «Пари НН» Никита Каккоев.

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