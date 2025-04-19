Главный тренер «Пари НН» высказался о судействе в матче с «Локомотивом»

Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко прокомментировал судейство в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором нижегородцы разгромно уступили «Локомотиву» (0:3). Встречу обслуживал арбитр Михаил Черемных (Пермь).

— Карапузов сказал, что вас прибили красной карточкой.

— Давайте так: понятно, что эмоциональное высказывание. Но по мне сегодня очень много ошибок. Элементарный первый гол когда нам забили, поднимают нарушение на «Локомотиве», но почему главный судья принимает решение назначить нам штрафной, с которого был забит гол, — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

На 31-й минуте матча прямую красную карточку получил полузащитник «Пари НН» Никита Каккоев.