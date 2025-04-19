«Наполи» победил «Монцу» и сравнялся по очкам с «Интером» в таблице Серии А
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Завершился матч 33-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Монца» и «Наполи». Игра проходила на стадионе «Ю-Пауэр» в Монце. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Федерико Ла Пенна из Рима. Победу с минимальным преимуществом в счёте — 1:0 — праздновали гости.
Италия — Серия А . 33-й тур
19 апреля 2025, суббота. 19:00 МСК
Монца
Монца
Окончен
0 : 1
Наполи
Неаполь
0:1 Мактоминей – 72'
Единственный гол в матче на 72-й минуте забил полузащитник «Наполи» Скотт Мактоминей.
«Наполи» занимает второе место в турнирной таблице Серии А с 71 очком. Столько же очков у «Интера», у которого остаётся игра в запасе. «Монца», в свою очередь, занимает последнее, 20-е место с 15 очками в 33 матчах. От 17-го места, которое обеспечило бы команде сохранение места в Серии А на будущий сезон, отставание составляет 11 очков.
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