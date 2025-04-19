Тренер «Барселоны» Флик высказался о повреждении Левандовского в матче с «Сельтой»

Главный тренер испанской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о травме нападающего Роберта Левандовского в матче 32-го тура Ла Лиги с «Сельтой» (4:3). Роберт Левандовски был заменён на 78-й минуте.

«Нам придётся подождать до завтра, когда ему проведут тесты. Тогда мы узнаем. Придётся подождать и посмотреть», – приводит слова Флика Marca.

В текущем сезоне чемпионата Испании 36-летний Роберт Левандовски провёл 31 матч, в которых забил 25 голов и оформил две результативные передачи.

«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице испанской Ла Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 73 очка после 32 матчей.