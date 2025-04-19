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Тренер «Барселоны» Флик высказался о повреждении Левандовского в матче с «Сельтой»

Тренер «Барселоны» Флик высказался о повреждении Левандовского в матче с «Сельтой»
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Главный тренер испанской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о травме нападающего Роберта Левандовского в матче 32-го тура Ла Лиги с «Сельтой» (4:3). Роберт Левандовски был заменён на 78-й минуте.

Испания — Примера . 32-й тур
19 апреля 2025, суббота. 17:15 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
4 : 3
Сельта
Виго
1:0 Ф. Торрес – 12'     1:1 Иглесиас – 15'     1:2 Иглесиас – 52'     1:3 Иглесиас – 62'     2:3 Ольмо – 64'     3:3 Рафинья – 68'     4:3 Рафинья – 90+8'    

«Нам придётся подождать до завтра, когда ему проведут тесты. Тогда мы узнаем. Придётся подождать и посмотреть», – приводит слова Флика Marca.

В текущем сезоне чемпионата Испании 36-летний Роберт Левандовски провёл 31 матч, в которых забил 25 голов и оформил две результативные передачи.

«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице испанской Ла Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 73 очка после 32 матчей.

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