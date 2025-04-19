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Гончаренко: «Пари НН» некуда отступать — есть понимание, как можно исправить ситуацию

Гончаренко: «Пари НН» некуда отступать — есть понимание, как можно исправить ситуацию
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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Виктор Гончаренко высказался о текущем положении клуба в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге. Отметим, что до конца чемпионата осталось сыграть пять туров.

«Есть понимание, за счёт чего можно исправить ситуацию команды. В любом случае нам некуда отступать. Мы должны быть уверены в своих силах, продолжать верить в себя», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

После 25 сыгранных матче в нынешнем сезоне чемпионата России «Пари НН» заработал 20 очков. Подопечные Виктора Гончаренко располагаются на 14-й строчке в турнирной таблице.

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