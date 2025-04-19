«Краснодар» — «Ахмат»: Мелкадзе сравнял счёт на 52-й минуте игры

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В эти минуты проходит матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются «Краснодар» и грозненский «Ахмат». Команды играют на стадионе ФК «Краснодар» в одноимённом городе. В качестве главного арбитра встречи выступает Владимир Москалёв (Воронеж). На момент написания новости счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 52-й минуте нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе сравнял счёт, замкнув прострел с правого фланга. Ранее на 40-й минуте игры нападающий «Краснодара» Джон Кордоба вывел свою команду вперёд после сольного прохода.

Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка после 24 встреч. «Ахмат» после аналогичного количества игр занимает 13-е место, заработав 23 очка.