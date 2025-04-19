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«За это можно и два года тюрьмы». Радимов высказался об удалении Каккоева в игре с «Локо»

«За это можно и два года тюрьмы». Радимов высказался об удалении Каккоева в игре с «Локо»
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Бывший футболист и тренер санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал победу московского «Локомотива» в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари НН», а также высказался об удалении полузащитника нижегородцев Никиты Каккоева.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Воробьёв – 45+3'     2:0 Пиняев – 56'     3:0 Карпукас – 90+6'    
Удаления: нет / Каккоев – 31'

«Это удаление. И ещё два года тюрьмы можно за это, потому что Годяев сейчас поедет в больницу. Безрассудная, глупая, неоправданная красная карточка, когда команде нужно набирать очки.

Что касается игры, то «Локомотив» был на голову сильнее. А после удаления можно было заканчивать игру, только нужно было понять, сколько железнодорожники забьют», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Михаила Галактионова набрала 44 очка за 25 матчей. «Пари НН» заработал 20 очков и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 52 очка за 24 игры.

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