«За это можно и два года тюрьмы». Радимов высказался об удалении Каккоева в игре с «Локо»

Бывший футболист и тренер санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал победу московского «Локомотива» в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари НН», а также высказался об удалении полузащитника нижегородцев Никиты Каккоева.

«Это удаление. И ещё два года тюрьмы можно за это, потому что Годяев сейчас поедет в больницу. Безрассудная, глупая, неоправданная красная карточка, когда команде нужно набирать очки.

Что касается игры, то «Локомотив» был на голову сильнее. А после удаления можно было заканчивать игру, только нужно было понять, сколько железнодорожники забьют», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Михаила Галактионова набрала 44 очка за 25 матчей. «Пари НН» заработал 20 очков и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 52 очка за 24 игры.